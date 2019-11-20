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В Москве ожидают, что встреча межафганского диалога в Пекине состоится до конца года

Дата еще не согласована, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что межафганская встреча в Пекине пройдет до конца этого года. Об этом заявил в среду ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Да, - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос. - Думаем, что в самое ближайшее время это может произойти, возможно, в течение этого месяца. Я готов принять участие".

Он добавил, что дата еще не согласована, поскольку у китайской стороны возникли проблемы с согласованием списка участников от Кабула.

В октябре официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай будет оказывать всестороннюю поддержку мирному урегулированию в Афганистане и способствовать диалогу между всеми участниками этого процесса. 11 ноября Гэн Шуан сообщил, что Китай готовит на своей территории площадку для внутриафганских переговоров.

Ранее встречи межафганского диалога состоялись в Москве и Дохе. В них принимала участие делегация катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Теги
АфганистанРоссия
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