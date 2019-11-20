Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД России надеется, что итоги Совмина Союзного государства помогут интеграции

Двустороннее взаимодействие развивается как никогда интенсивно, отметили в ведомстве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Решения, принятые на состоявшемся накануне заседании Совета министров Союзного государства, позволят ускорить процесс интеграции России и Белоруссии. Об этом заявил в среду директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство 2030 - траектория будущего".

"В понедельник мы принимали наших белорусских гостей в Москве для участия в совместном заседании коллегий Министерств иностранных дел России и Белоруссии. Вчера состоялось заседание Совета министров Союзного государства. Мы надеемся, что его решения позволят нам выйти на дальнейшее углубление интеграции", - сказал он.

Дипломат отметил, что на сегодняшний день двустороннее взаимодействие развивается как никогда интенсивно. "За этот неполный год состоялось уже восемь встреч президентов наших стран в двустороннем формате и в рамках многосторонних мероприятий, 11 контактов глав правительств", - добавил Полищук.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
МИД России осудил новые авиаудары Израиля по территории Сирии
По данным агентства SANA, в результате ударов погибли по меньшей мере два мирных жителя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС