МИД РФ: увеличение контингента США в Саудовской Аравии усилит напряженность в регионе

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Планы США в ближайшее время увеличить военное присутствие на территории Саудовской Аравии только усилит напряженность в зоне Персидского залива. Об этом заявил журналистам в среду, отвечая на вопрос ТАСС, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

"Это только нагнетание напряженности. Они с кем-то собираются воевать, что ли?", - сказал он.

Богданов напомнил о концепции безопасности в регионе, которую продвигает Россия. "В нашей концепции содержится философия совместных коллективных усилий без каких-то разделительных линий и противостояния. Напротив, вовлечение всех без исключения заинтересованных сторон: государств и регионов, арабских стран, не только членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Ирана, Ирака, может быть, еще кого-то", - указал он.

Ранее в Вашингтоне заявили о том, что в ближайшие недели развернут дополнительные вооружения в Саудовской Аравии, численность персонала при этом составит три тысячи человек. Как отмечают американские власти, эти меры направлены на противодействие Ирану, который, по мнению Вашингтона, продолжает угрожать безопасности региона и ответственен за проведение атак на саудовские нефтяные объекты 14 сентября этого года.