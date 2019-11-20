Медведев встретится с президентом Швейцарии в Москве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Швейцарии Уэли Маурер проведут встречу в Москве 21 ноября, чтобы обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, Медведев и Маурер "обсудят актуальные вопросы российско швейцарского сотрудничества в торгово-экономической, научно технической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях".

Президент Швейцарии будет находиться в России по приглашению президента Владимира Путина, с которым у него назначены переговоры на четверг. Пресс-служба Кремля прогнозирует, что на них "будут обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня".