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Медведев встретится с президентом Швейцарии в Москве

Переговоры пройдут 21 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Швейцарии Уэли Маурер проведут встречу в Москве 21 ноября, чтобы обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, Медведев и Маурер "обсудят актуальные вопросы российско швейцарского сотрудничества в торгово-экономической, научно технической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях".

Президент Швейцарии будет находиться в России по приглашению президента Владимира Путина, с которым у него назначены переговоры на четверг. Пресс-служба Кремля прогнозирует, что на них "будут обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня".

Теги
Маурер, УэлиПутин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияШвейцария
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