Путин проведет встречи с патриархом Кириллом, главой Дагестана и министром культуры

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду поздравит в Кремле с днем рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которому 20 ноября исполнилось 73 года. Также в графике главы государства - встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым и министром культуры РФ Владимиром Мединским. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня будет встреча с патриархом Кириллом. Президент поздравит патриарха Кирилла с днем рождения, это будет в патриарших палатах Большого кремлевского дворца. Возможно будут еще встречи с участием патриарха Кирилла, мы информируем вас об этом", - сказал Песков.

Кроме того, в среду президент пообщается с главой Дагестана, продолжил пресс-секретарь Путина. "Также у него будет по текущим вопросам министр культуры Мединский", - сказал Песков, добавив, что у президента запланировано и несколько встреч непубличного характера.

Отвечая на просьбу прокомментировать опубликованное во вторник обращение актеров МХАТ им. М. Горького к президенту с просьбой о помощи и поддержке театра, Песков отметил, что еще не видел это письмо. "Сегодня как раз министр культуры будет [у президента], наверное, он расскажет при необходимости, в чем там дело, потому что, конечно, это вопрос, который касается профильного ведомства. Если действительно там есть какой-то конфликт", - заметил пресс-секретарь главы государства.

Песков напомнил, что в среду Путин также выступит на пленарном заседании форума ВТБ "Россия зовет!". "Каждый раз [на этой конференции] интересная дискуссия проходит", - заметил представитель Кремля. По его словам, выступление главы государства будет касаться тематики, волнующей инвесторов, а затем в ходе свободной дискуссии президент ответит на вопросы бизнесменов.