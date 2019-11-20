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Медведев обсудит с премьером Финляндии 25 ноября отношения России с Евросоюзом

Это первая встреча премьер-министра РФ с новым главой финского правительства, сформированного в июне 2019 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне 25 ноября обсудят в Москве реализацию совместных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"В ходе переговоров председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Финляндии Антти Ринне предполагается обсудить состояние и перспективы российско-финляндского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, промышленной и гуманитарной сферах, ход реализации совместных инвестиционных проектов, а также тематику отношений России с Европейским союзом в контексте нынешнего председательства Финляндии в Совете ЕС", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что это первая встреча Дмитрия Медведева с новым главой финского правительства, сформированного в июне 2019 года по итогам парламентских выборов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичФинляндияРоссияРинне, Антти
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