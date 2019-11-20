Косачев назвал "несерьезным" поведение властей Эстонии по вопросу о границе с Россией

"Понятно, что эстонские парламентарии ведут свои внутриполитические (националисты поддерживают выгодный им уровень русофобии в обществе) и внешнеполитические (сегодня каждый спешит предъявить России "под шумок" свои претензии) игры. Однако такое поведение абсолютно несерьезно для ответственных представителей власти - ну как договариваться о таких серьезных вещах, как государственная граница, если у партнера семь пятниц на неделе?" - написал Косачев на своей странице в Facebook в среду.

Так он отреагировал на заявление спикера парламента Эстонии, члена Консервативной народной партии EKRE Хенна Пыллуааса, который написал в Facebook, что Россия якобы "аннексировала около пяти процентов территории Эстонии". "При этом в духе "двоемыслия" политик, не моргнув глазом, сообщил миру, что "у Эстонии нет территориальных претензий к России", но, тем не менее, территории, дескать, надо вернуть", - подчеркнул сенатор.

Он провел аналогию с ситуацией 2005 года, когда Россия и Эстония подписали в Москве два договора по пограничным вопросам, а парламент Эстонии при их ратификации в одностороннем порядке внес в преамбулу закона о ратификации упоминание о Тартуском мирном договоре 1920 года, предполагающем иные границы между двумя государствами. "Судя по всему, в Эстонии решили опять завести "сказку про белого бычка", - заметил Косачев.

Парламентарий также обратил внимание, что в 2014 году главы МИД России и Эстонии подписали новый договор о границе, где было зафиксировано обоюдное отсутствие территориальных претензий. "Более того: проект закона о ратификации соглашений прошел первое чтение в парламенте Эстонии в апреле 2014 года. Но прошли выборы в эстонский парламент, и... "на колу мочало": опять Тартуский договор, опять территориальные претензии, необходимость новой ратификации и т. п. И глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу теперь заявляет, что ратификация договора о границе между этой республикой и РФ в данный момент не имеет перспектив из-за разногласий по Тартускому договору", - отметил глава международного комитета СФ.