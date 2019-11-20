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Рябков проведет 27 ноября консультации по вооружениям в Пекине

Участие американских представителей не предусмотрено

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 27 ноября в Пекине примет участие в консультациях с китайскими коллегами по контролю над вооружениями и другим вопросам.

Замглавы МИД РФ утвердительно ответил на соответствующий вопрос ТАСС о своем участии в этой встрече. "Это двусторонние консультации с партнерами из КНР. Там не только контроль над вооружениями, там другие темы тоже будут рассмотрены", - добавил он, подчеркнув, что участие американских представителей не предусмотрено.

Рябков 1 ноября обсудил тематику контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения с послом Китая в Москве Чжан Ханьхуэем.

Теги
РоссияКитайРябков, Сергей Алексеевич
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