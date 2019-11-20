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Политический кризис в Боливии

МИД РФ обеспокоен освобождением армии Боливии от ответственности за погибших протестующих

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия разделяет обеспокоенность международных организаций относительно решения новых властей Боливии освободить армию от ответственности за погибших при разгоне манифестаций. Об этом заявил в среду журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Есть указ нынешнего главы государства госпожи Аньес о том, что они освобождены от ответственности. Есть на этот счет заявление межамериканской комиссии по правам человека, которая выразила в связи с этим свою озабоченность, - сказал он. - Мы не хотели бы комментировать внутренний указ временной боливийской администрации. Мы хотим сказать, что абсолютно разделяем ту озабоченность, которую высказывают влиятельные международные правозащитные структуры".

Теги
БоливияРоссияПолитический кризис в Боливии
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