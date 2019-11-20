{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Вершинин: Россия серьезно готовится к предстоящей в начале декабря встрече по Сирии

Переговоры в астанинском формате пройдут в Нур-Султане до 10 декабря

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия серьезно готовится к переговорам в астанинском формате в Нур-Султане, которые состоятся до 10 декабря. Об этом сообщил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы серьезно готовимся к этой встрече, которая обещает быть в конце первой декады декабря, - сказал он. - Первая декада заканчивается 10 декабря".

13-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в столице Казахстана 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.

Теги
КазахстанИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииВершинин, Сергей Васильевич
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
МИД РФ обеспокоен освобождением армии Боливии от ответственности за погибших протестующих
В ведомстве отметили, что ситуация в латиноамериканской стране остается тревожной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС