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Ситуация на Корейском полуострове

В Москве состоялся первый раунд стратегического диалога Россия - КНДР

Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Первый раунд стратегического диалога между Россией и КНДР состоялся в среду в Москве на уровне первых заместителей министров иностранных дел двух стран Владимира Титова и Цой Сон Хи. Как указывается в сообщении МИД РФ, стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове.

"Стороны констатировали высокую динамику политических контактов и обменов, подробно обсудили состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия, уделив отдельное внимание сотрудничеству в практических областях", - сообщили в дипведомстве.

"Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, по другим ключевым вопросам международной повестки", - добавили в МИД РФ.

Теги
КНДРРоссияСитуация на Корейском полуострове
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