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Ситуация на Корейском полуострове

Лавров обсудил с первым замглавы МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове

Стороны также обменялись оценками ситуации в регионе Северо-Восточной Азии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и член Госсовета, первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи обсудили в среду актуальные вопросы отношений Москвы и Пхеньяна, а также ситуацию на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений в свете договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии", - отметили в российском дипведомстве.

Как информировали в министерстве, Цой Сон Хи прибыла в Москву для проведения первого раунда стратегического диалога между РФ и КНДР.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссияСитуация на Корейском полуострове
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