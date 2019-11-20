Козак: Россия не вмешивается в политику Молдавии и ждет того же от Евросоюза и США

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия никак не влияет на политическую ситуацию в Молдавии и рассчитывает, что такой же позиции придерживаются Евросоюз и США, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

"Мы сегодня за ниточки никого не дергаем, и я надеюсь, что наши европейские, американские партнеры [тоже]", - сказал Козак журналистам по итогам российско-молдавских переговоров, которые провели премьер-министры Дмитрий Медведев и Ион Кику.

Вице-премьера спросили, можно ли считать, что после развала коалиции социалистов Молдавии и проевропейского блока Acum закончился и консенсус между РФ, ЕС и США. Козак ответил, что еще при появлении этой коалиции "не было какого-то такого сотрудничества и взаимодействия по поводу формирования нового правительства республики Молдова".

"Это было ситуативное положение, когда надо было срочно принимать решение для преодоления глубокого политического кризиса республики Молдова. Мы предложили вариант урегулирования, когда создавалась коалиция для декриминализации республики, для создания условий для новых выборов", - сказал вице-премьер. "Мы понимали, что такая коалиция не может быть устойчивой. Я даже удивлен, что почти полгода продержались", - отметил он.

Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду было отправлено в отставку 12 ноября. В результате распалось парламентское большинство Партии социалистов и правого блока Acum. Уже в четверг президент Игорь Додон назначил своего советника по финансовым вопросам Иона Кику кандидатом на пост премьер-министра.