Лавров: усилия Добрынина помогли России и США не перешагнуть черту ядерной войны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Усилия выдающегося советского дипломата Анатолия Добрынина позволили РФ и США отойти от черты ядерной войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду на вечере памяти дипломата.

"Карибский кризис - это самая яркая страница биографии Анатолия Федоровича. Мир стоял на грани ядерной войны. И колоссальными усилиями по большому счету нескольких людей, и не в последнюю очередь Анатолия Федоровича, от этой черты удалось отойти и нам, и американцам, - сказал министр. - Сыграла роль его способность доходчиво объяснять американским собеседникам позицию и то, что сейчас мы называем красными линиями, Советского Союза и одновременно его способность честно докладывать в Москву, ничего не приукрашивая, ничего не причесывая, и его способность убеждать советское руководство".

Лавров добавил, что в биографии Добрынина есть много других моментов, связанных с тем, как он способствовал разрядке международной напряженности.

"Достаточно упомянуть о его очень серьезном вкладе в подготовку таких судьбоносных документов, как советско-американский договор о противоракетной обороне и об ограничении стратегических вооружений. Тогда это был первый договор СНВ-1. К сожалению, Договор о противоракетной обороне почил в бозе, и мы сейчас ощущаем последствия этой череды действий по развалу системы контроля над вооружениями, обеспечения стратегической стабильности, но тем важнее для нынешних поколений разоруженцев-переговорщиков отстаивать наши позиции, искать компромиссы, искать договоренности, которые отвечали бы той высокой планке, которая была задана Анатолием Федоровичем Добрыниным и его соратниками", - подчеркнул глава МИД.

Воспоминания министра

По словам министра, ему не довелось непосредственно работать с Добрыниным, однако они регулярно пересекались "на коротке" в 80-е годы, когда дипломат приезжал из Вашингтона на мероприятия, приуроченные к участию российского руководства в сессиях ГА ООН.

"Могу только сказать, что он очаровывал мгновенно своей улыбкой, своими манерами, своим чувством юмора. И никогда, ни в какой критической ситуации, он не терял самообладания. Не показывал никакого внешнего беспокойства, которое могло бы окружающих его людей выбить из колеи или настроить на пессимистический лад", - отметил Лавров. Глава МИД также добавил, что Добрынин был "требовательным руководителем и очень хорошим наставником".

По мнению Лаврова, почти четверть века, проведенные Добрыниным в США на поcту посла Советского Союза - "это уникальный срок не только российской дипломатической службы, но и для других стран". "При нем сменилось шесть президентов, и с каждым из них, с каждой администрацией, с каждым госсекретарем у него устанавливались очень прочные, товарищеские, на высочайшем уровне профессиональные отношения, - указал он. - У Добрынина был, как говорят "свой подъезд" в Госдепартаменте, куда больше никого из иностранцев не пускали, даже ближайших союзников США".

Лавров положительно оценил памятные мероприятия, приуроченные к столетию со дня рождения дипломата. "Я уже упоминал о том внимании, которое было оказано агентством ТАСС, Первым каналом, которые произвели прекрасные информационно-документальные продукты, действительно вызвавшие интерес у нас и за рубежом", - отметил Лавров. Министр добавил, что сегодня в рамках мероприятия состоялась церемония гашения художественного маркированного конверта, посвященного Добрынину.

Легенда дипломатии

Анатолий Добрынин был назначен послом в США в 1962 году, его кандидатуру предложил Никита Хрущев. Дипломат занимал эту должность почти четверть века. Добрынину довелось иметь дело с шестью американскими президентами - Джоном Кеннеди, Линдоном Джонсоном, Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом, Джимми Картером и Рональдом Рейганом. Большую роль дипломат сыграл в урегулировании Карибского кризиса 1962 года и подписании Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 1972 году.

16 ноября Добрынину исполнилось бы 100 лет.