МОСКВА. 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы посетить Израиль в середине января, а также заявил о намерении совместно с Русской православной церковью и поместными церквями продолжить защиту интересов христиан на Ближнем Востоке.

Путин в среду встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, который прибыл в Москву по случаю вручения ему премии патриарха Алексия II. Встреча прошла в Патриарших палатах Московского Кремля.

"Отдаю себе отчет в том, в какое трудное положение попали христиане на Ближнем Востоке - в своей колыбели", - отметил российский лидер. "И здесь нам нужно объединение усилий, для того чтобы защитить их интересы. Любое разобщение нанесет огромный ущерб христианскому миру вообще и христианам на Ближнем Востоке в том числе", - сказал президент РФ.

"Конечно, мы должны делать это совместно с представителями других конфессий и, прежде всего, что касается Ближнего Востока, - с нашими братьями и сестрами среди представителей ислама", - сказал глава российского государства. "Мы с ними в очень тесном контакте и действительно работаем совместно очень эффективно, решая наши общие задачи по защите наших общих, традиционных ценностей", - добавил Путин.

Взаимодействие с Израилем

Президент РФ напомнил, что в 2020 году в середине января будет в Израиле "и по случаю Дня памяти жертв Холокоста, и по случаю открытия нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы нашей страны во время Второй мировой войны, и в данном случае - жертвами блокады Ленинграда".

Путин добавил: "Представляется, что взаимодействие с Израилем имеет тоже серьезное значение". "И у нас, слава богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля и с представителями иудеев в Российской Федерации, которые являются в известном смысле мостом в наших межгосударственных отношениях", - сказал Путин.

Обращаясь к патриарху Феофилу III, президент подчеркнул, что "между нашими церквями всегда были особые, очень добрые отношения, что, безусловно, идет на пользу мировому православию, укрепляет взаимоотношения между верующими наших стран".

Он поблагодарил за это патриарха Иерусалимского и всея Палестины и пообещал: "Мы со своей стороны, со стороны государства будем делать все, чтобы поддержать этот процесс".

Путин выразил особую благодарность патриарху Феофилу III за условия, которые создаются для российских паломников в Иерусалиме. "То, что вы делаете для наших людей, мы это высоко ценим. Я надеюсь, что эти добрые взаимоотношения, укрепляющие православие в мире, эта добрая работа между вами и патриархом Московским и всея Руси будет продолжена", - сказал Путин.

Со своей стороны патриарх Иерусалимский передал Путину и патриарху Кириллу "благословение святого града Иерусалима и благодарность от всех христиан Ближнего Востока". "Хочу поблагодарить вас от себя лично и от всего братства за защиту, которую вы ему оказываете, за вашу решительную помощь, которая имеет большое значение по защите храма Гроба Господня", - сказал Феофил III, обращаясь к президенту.