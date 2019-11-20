МИД России определил почетного консула в Сан-Марино

РИМ, 20 ноября. /ТАСС/. Местный юрист Дэннис Беккари стал почетным консулом РФ в Сан-Марино. Как сообщили в среду в посольстве России в Италии, соответствующее назначение закреплено в приказе министра иностранных дел. Ранее его кандидатуру утвердили местные власти.

Посол РФ в Италии и Республике Сан-Марино Сергей Разов вручил Беккари консульский патент МИД России. Как почетный консул поделился в беседе с корреспондентом ТАСС, символично, что процедура его назначения завершилась практически одновременно с матчем заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, который состоялся накануне на стадионе Сан-Марино между сборной России и командой республики.

"На эту игру приехало много ваших соотечественников, и из России, и проживающие в Италии россияне. Я давно не видел наш большой стадион таким заполненным", - сказал Беккари.

Функции почетного консула

По его словам, в функции почетного консульства будет входить оказание консульской помощи российским гражданам, налаживание культурных и деловых контактов между Сан-Марино и Россией. Так, первой инициативой нового почетного консула станет проведение выставки "Роман "Идиот" Федора Достоевского глазами русских художников", приуроченной к 150-летию завершения этого произведения. Экспозиция, на которой собраны работы русских художников прошлого века, подготовлена российской культурной ассоциацией АНИМА, ранее она уже проводилась во Флоренции и Мерано.

В последние годы Россия и Сан-Марино укрепляют связи. В марте в республике с первым в 25-летней истории двусторонних дипломатических отношений визитом побывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об истории республики

Светлейшая Республика Сан-Марино - страна-анклав на Апеннинском полуострове, занимает площадь 61 кв. км. Она расположена на склонах горы Титано недалеко от популярного курорта Римини, и со всех сторон окружена итальянской территорией. Эта древнейшая из существующих в мире республик была основана в 301 году каменотесом Марино, который спасался от преследований за свое христианское вероисповедание.

Республика поддерживает дипломатические отношения со 120 странами, имеет статус постоянного наблюдателя при ООН, входит в ОБСЕ, Интерпол, Совет Европы, Таможенный союз ЕС, в зону Шенгенского соглашения, использует евро как национальную валюту, но формально не является членом Евросоюза. Основной экономической отраслью страны является туризм.

В Италии у России есть несколько почетных консульств, в том числе в Анконе, Неаполе, Бари, Флоренции.