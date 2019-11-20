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Медведев освободил Алексея Конюшкова от должности замруководителя Ростуризма

Он занимал данную должность с марта 2015 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя руководителя Ростуризма Алексея Конюшкова. Документ опубликован в среду на сайте кабмина.

"Освободить Конюшкова Алексея Алексеевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе", - говорится в распоряжении.

Конюшков занимал данную должность с 10 марта 2015 года. Курировал, в частности, вопросы реализации программы подготовки к чемпионату мира 2018 года по футболу в части строительства и подготовки гостиниц для мероприятий чемпионата.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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