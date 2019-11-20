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Зампостпреда РФ при ООН: признание США еврейских поселений ухудшит обстановку в регионе

Дмитрий Полянский заявил, что для России "такие реалии неприемлемы и незаконны"

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Признание США законными еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан обострит и без того напряженную обстановку в зоне палестино-израильского противостояния. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Два дня назад США сделали очередной шаг по подрыву всего комплекса согласованных договоренностей, - сказал он. - Нам очевидно, что этот шаг обострит и без того напряженную обстановку в палестино-израильском урегулировании".

"Было заявлено о том, что американские власти более не считают строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права, - напомнил дипломат. - При этом подчеркнуто, что тем самым признаются "реалии на земле". Для нас такие реалии неприемлемы и незаконны. Нам очевидно, что этот шаг обострит и без того напряженную обстановку в палестино-израильском урегулировании".

Выступивший на встрече специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов сказал, что сожалеет о принятии США данного решения. Как стало известно ТАСС, входящие в Совбез страны не смогли принять общее заявления для СМИ с осуждением поселенческой активности Израиля из-за возражений США. Однако во время и после заседания остальные 14 государств - членов СБ ООН выступили за прекращение этой незаконной деятельности на палестинских территориях.

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон больше не считает наличие еврейских поселений на Западном берегу Иордана нарушением международного права. В Израиле приветствовали данное решение. Представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений.

В декабре 2016 года СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа.

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