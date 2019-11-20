Главы МИД России и Малайзии обсудят перспективы наращивания двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в четверг в Москве переговоры с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой. Стороны намерены предметно рассмотреть состояние и перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в различных областях, а также сверить подходы к актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуацию в исламском мире и взаимодействие РФ с многосторонними мусульманскими структурами.

В российском дипведомстве надеются, что визит главы МИД Малайзии будет способствовать всестороннему укреплению двустороннего партнерства, которое в полной мере отвечает долгосрочным интересам двух стран, задачам обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Важный партнер

Малайзия является важным и перспективным партнером России в АТР. Обе страны связывают традиционные узы дружбы и взаимного доверия. Двусторонние отношения носят многоплановый характер и успешно развиваются. Они характеризуются интенсивным политическим диалогом, тесной хозяйственной кооперацией, устойчивым продвижением военно-технического и гуманитарного сотрудничества.

Важная составляющая российско-малайзийских связей - продуктивное взаимодействие в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и в других многосторонних организациях и форумах. Позиции сторон созвучны по большинству актуальных вопросов глобальной повестки дня, включая тематику формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР. Между Москвой и Куала-Лумпуром налажена эффективная координация на ключевых региональных площадках, в том числе в рамках партнерства Россия - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), АСЕМ (форум "Азия - Европа"), АРФ (Региональный форум АСЕАН по безопасности), ВАС (Восточноазиатский саммит), "СМОА плюс" (совещание министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу).

Оба государства активно сотрудничают в вопросах противодействия международному терроризму, экстремизму, наркотрафику, транснациональной преступности.

Товарооборот растет

Приоритетное внимание стороны уделяют наращиванию торгово-экономической и инвестиционной кооперации. Координация двусторонних деловых связей осуществляется по линии совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Заседания проводятся на ежегодной основе. В нынешнем году такая встреча состоялась в начале октября, следующее заседание МПК планируется провести в Малайзии в 2020 году.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2018 году взаимный товарооборот вырос по сравнению с предыдущим годом на 26,3% и составил $2,7 млрд. При этом российский экспорт достиг $1,1 млрд (плюс 80,7%), а импорт - $1,6 млрд (плюс 5,2%). За январь - сентябрь текущего года объем взаимной торговли увеличился по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 9,5% и составил $2,14 млрд.

В 2018 году 79,8% экспорта России в Малайзию приходилось на минеральные продукты, а в структуре импорта из Малайзии преобладали машины и оборудование (66,5%), продукция химической промышленности (15,8%) и продовольственные товары, включая пальмовое масло (14%).

Развивается инвестиционное сотрудничество. В ноябре нынешнего года в городе Джохор-Бару введен в эксплуатацию завод российской компании "Оргхим" по производству неканцерогенных технологических масел для шин и каучуков проектной мощностью до 100 тыс. тонн. В реализацию этого проекта вложено 59,7 млн долларов. В свою очередь, малайзийская компания "Римбунан хиджау" построила в Хабаровском крае завод по производству древесно-волокнистых плит, объем инвестиций малайзийской стороны составил 110 млн долларов.

По мнению обеих сторон, имеются хорошие предпосылки для расширения кооперации в области энергетики, инновационной медицины, лазерных технологий, средств защиты информации, биотехнологий.

Гуманитарное сотрудничество

Малайзия проявляет растущий интерес к подготовке национальных специалистов в российских вузах. В настоящее время в РФ проходят обучение около 2 тыс. малайзийских граждан. Перспективное направление - преподавание русского языка и литературы в образовательных учреждениях Малайзии.

Имеется также серьезный потенциал для наращивания туристических обменов. Стороны готовы к совместным шагам с целью обеспечения ежегодного прироста числа посещающих Малайзию российских туристов (в 2017 году этот показатель составил 67,6 тыс. человек, в 2018 году - 72,8 тыс. человек), а также увеличения туристического потока из Малайзии в Россию (в 2017 году в РФ побывали около 9 тыс. туристов из Малайзии, а в 2018 году - около 12 тыс.).

Трагедия МН17

Одной из важных тем предстоящих переговоров станут недавно обнародованные выводы Совместной следственной группы (ССГ), созданной для расследования обстоятельств гибели пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение в Донецкой области Украины. В этом районе тогда велись активные боевые действия, но Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. В результате катастрофы погибли 298 человек - граждане 10 государств.

В мае нынешнего года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга". В их числе трое россиян. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

Руководство Малайзии поставило под сомнение объективность этих выводов. В частности, малайзийский премьер назвал представленное ССГ заключение политизированным и антироссийским. По его словам, с самого начала данное расследование проводилось с целью найти способы обвинить Россию в случившемся, однако никаких доказательств до сих пор предъявить не удалось.