В геноме возбудителя малярии нашли сотни потенциальных "мишеней" для лекарств

ЖЕНЕВА, 21 ноября. /ТАСС/. Исследователи изучили геном плазмодия - паразита-возбудителя малярии, - и обнаружили сотни потенциально уязвимых мест, которые могли бы стать мишенью в борьбе с болезнью. Об этом сообщила пресс-служба Бернского университета со ссылкой на публикацию в научном журнале Cell .

Всего ученым известно около двухсот видов одноклеточного паразита плазмодия, по меньшей мере пять из них через посредничество малярийных комаров могут вызывать малярию у человека. В геноме этих одноклеточных организмов всего около 5 тысяч генов. Удаление хотя бы одного из них необратимо воздействует на паразита. Чтобы понять, какие из них могут влиять на "заразность", ученые "выключали" более 1300 генов и следили за тем, как это скажется на последующих поколениях одноклеточных.

В результате ученые выявили сотни генов-мишеней, на которые могут впоследствии нацеливаться препараты против этих паразитов. Ученые выяснили, какие из ранее не исследовавшихся генов имеют жизненно важное значение для возбудителя малярии.

Малярия - острое инфекционное заболевание. Первые ее симптомы - лихорадка, головная боль, рвота - появляются через 7-15 дней после укуса малярийного комара, инфицированного одним из видов паразитов-плазмодий. Самые распространенные из плазмодий - Plasmodium vivax и Plasmodium falciparum.