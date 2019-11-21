Патрушев обсудил с главой МВД Сербии ситуацию на Балканах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с заместителем председателя правительства - министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"Николай Патрушев и Небойша Стефанович обсудили вопросы российско-сербского взаимодействия в сфере безопасности, а также общую ситуацию на Балканском полуострове", - говорится в сообщении.

Стефанович принял участие в качестве гостя во встрече с секретарей совбезов стран СНГ, которая прошла в среду в Москве. На ней, в частности, обсуждались методы вмешательства США во внутренние дела других государств на примере Сербии и других стран Балканского региона.