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Патрушев обсудил с главой МВД Сербии ситуацию на Балканах

Стороны обменялись мнениями по вопросам российско-сербского взаимодействия

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с заместителем председателя правительства - министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"Николай Патрушев и Небойша Стефанович обсудили вопросы российско-сербского взаимодействия в сфере безопасности, а также общую ситуацию на Балканском полуострове", - говорится в сообщении.

Стефанович принял участие в качестве гостя во встрече с секретарей совбезов стран СНГ, которая прошла в среду в Москве. На ней, в частности, обсуждались методы вмешательства США во внутренние дела других государств на примере Сербии и других стран Балканского региона.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияСербия
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