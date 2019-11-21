Патрушев обсудил с афганским коллегой противодействие терроризму

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с советником президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Николай Патрушев и Хамдулла Мохиб уделили внимание вопросам противодействия террористическим угрозам в целях поддержания стабильности в центральноазиатском регионе", - говорится в сообщении.

Хамдулла Мохиб принял участие в качестве гостя во встрече секретарей совбезов стран СНГ, которая прошла в среду в Москве. Участники встречи, в частности, проанализировали угрозы, исходящие от иностранных террористов-боевиков, меры по недопущению их перемещения на территорию государств СНГ.