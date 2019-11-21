Лавров рассчитывает обсудить с главой МИД Малайзии, как вывести отношения на новый уровень

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг на встрече с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой предложил обсудить конкретные шаги по выведению российско-малайзийских отношений на качественно новый уровень.

"Ваш визит подтверждает высокий уровень наших отношений, который в очередной раз получил развитие в ходе сентябрьского саммита на полях Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад провели очень полезные переговоры, - сказал он. - Конечно, отношения между нашими министерствами охватывают весь спектр мало-мальски значимых проблем международных отношений, и мы очень дорожим этой практикой. Сегодняшние переговоры позволят нам по всем этим вопросам посмотреть, что еще необходимо сделать для дальнейшего качественного развития нашего сотрудничества".

Министр обратил внимание на то, что Москва и Куала-Лумпур имеют очень интенсивный политический диалог, взаимодействуют в торгово-экономической и военно-технической сфере, в области культуры, гуманитарных и образовательных обменов. "[Страны поддерживают] весьма и весьма разносторонний диалог по линии парламентов и советов безопасности", - указал он.