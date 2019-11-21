Володин назвал парламентские выборы в Белоруссии открытыми и конкурентными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Парламентские выборы в Белоруссии 17 ноября прошли в открытой и конкурентной борьбе, двойные стандарты при их оценке недопустимы. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя оценки выборов со стороны Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ряда европейских политиков.

"Мы считаем..., что выборы прошли открыто, конкурентно, легитимно. Считаем, недопустимо давать оценки, которые под собой, с одной стороны, не содержат никаких объективных доказательств, носят чисто политический характер", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. "Это попытка политические оценки поставить выше национального закона суверенного государства", - считает он.