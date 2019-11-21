Лавров: новый план действий по корейскому урегулированию передан КНДР

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Обновленный российско-китайский план действий по урегулированию на Корейском полуострове был передан КНДР и вскоре будет направлен всем заинтересованным сторонам. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС на совместной пресс-конференции с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

"Это план действий, который претерпел дополнительную редакцию. Первый проект мы показали другим участникам шестисторонних переговоров, в том числе Соединенным Штатам, Республике Корея и КНДР. Все комментарии, которые поступили в ответ на этот план, а все комментарии были конструктивными, все поддержали сам замысел и высказали конкретные пожелания по тексту, мы учли. Нынешняя версия плана действий была передана Северной Корее и будет передана в ближайшее время остальным нашим партнерам", - сказал министр.

Он отметил, что речь идет о плане действий, который Москва и Пекин выдвинули совместно еще в 2017 году. В нем содержались адресованные прежде всего США и КНДР призывы к политическому диалогу для укрепления доверия и отказу от военных маневров, испытаний ядерных устройств и запуска ракет. "По большому счету ситуация именно так и развивалась, и мы, как и Малайзия, приветствовали прямые контакты между американцами и северокорейцами, включая контакты между лидерами двух стран - президентом США Дональдом Трампом и председателем Ким Чен Ыном. В последнее время, как вы знаете, эти контакты застопорились, и причина очень простая: КНДР считает, что они сделали уже немало конкретных вещей, которые заслуживают встречной реакции, а американцы считают, что им нужно все и сразу, а потом они будут думать, как поощрять Северную Корею", - продолжил министр.

По словам главы МИД РФ, чтобы "поддержать процесс, который сейчас застопорился, не позволить ему зайти в тупик", Россия и Китай разработали более детализированный план, в котором содержатся идеи в четырех областях: военной, политической, экономической и гуманитарной. "План составлен таким образом, что можно брать любую пару вопросов и независимо от остального содержания этого плана заниматься их реализацией. Это касается снижения и замораживания военной активности в полной мере на всем Корейском полуострове и вокруг него, это касается и политического диалога, и политических обменов, восстановления экономических связей, в том числе с участием соседей, двух Корей", - пояснил он.