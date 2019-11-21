{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: новый план действий по корейскому урегулированию передан КНДР

Как отметил глава МИД РФ, этот документ претерпел дополнительную редакцию
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Обновленный российско-китайский план действий по урегулированию на Корейском полуострове был передан КНДР и вскоре будет направлен всем заинтересованным сторонам. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС на совместной пресс-конференции с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

"Это план действий, который претерпел дополнительную редакцию. Первый проект мы показали другим участникам шестисторонних переговоров, в том числе Соединенным Штатам, Республике Корея и КНДР. Все комментарии, которые поступили в ответ на этот план, а все комментарии были конструктивными, все поддержали сам замысел и высказали конкретные пожелания по тексту, мы учли. Нынешняя версия плана действий была передана Северной Корее и будет передана в ближайшее время остальным нашим партнерам", - сказал министр.

Он отметил, что речь идет о плане действий, который Москва и Пекин выдвинули совместно еще в 2017 году. В нем содержались адресованные прежде всего США и КНДР призывы к политическому диалогу для укрепления доверия и отказу от военных маневров, испытаний ядерных устройств и запуска ракет. "По большому счету ситуация именно так и развивалась, и мы, как и Малайзия, приветствовали прямые контакты между американцами и северокорейцами, включая контакты между лидерами двух стран - президентом США Дональдом Трампом и председателем Ким Чен Ыном. В последнее время, как вы знаете, эти контакты застопорились, и причина очень простая: КНДР считает, что они сделали уже немало конкретных вещей, которые заслуживают встречной реакции, а американцы считают, что им нужно все и сразу, а потом они будут думать, как поощрять Северную Корею", - продолжил министр.

По словам главы МИД РФ, чтобы "поддержать процесс, который сейчас застопорился, не позволить ему зайти в тупик", Россия и Китай разработали более детализированный план, в котором содержатся идеи в четырех областях: военной, политической, экономической и гуманитарной. "План составлен таким образом, что можно брать любую пару вопросов и независимо от остального содержания этого плана заниматься их реализацией. Это касается снижения и замораживания военной активности в полной мере на всем Корейском полуострове и вокруг него, это касается и политического диалога, и политических обменов, восстановления экономических связей, в том числе с участием соседей, двух Корей", - пояснил он.

 

Теги
Лавров, Сергей Викторович
Реклама на ТАСС
Лавров заявил, что Малайзия может запрашивать у РФ любую технику для борьбы с терроризмом
Глава МИД России отметил эффективность работы двусторонней комиссии по обороне, оборонным технологиям и оборонной промышленности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС