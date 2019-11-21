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Лавров заявил, что Малайзия может запрашивать у РФ любую технику для борьбы с терроризмом

Глава МИД России отметил эффективность работы двусторонней комиссии по обороне, оборонным технологиям и оборонной промышленности

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Малайзия в рамках двусторонней комиссии может запрашивать у России любую технику, необходимую в рамках усилий по борьбе с терроризмом. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

"Будем всячески обеспечивать потребности Малайзии в соответствующем оборудовании и вооружениях, которые необходимы для борьбы с терроризмом. У нас есть и давно работает, эффективно работает, двусторонняя комиссия по обороне, оборонным технологиям и оборонной промышленности. И в этих рамках Малайзия может запрашивать любую необходимую ей технику", - подчеркнул российский министр.

Россия и Малайзия активно сотрудничают в вопросах противодействия международному терроризму, экстремизму, наркотрафику и транснациональной преступности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичМалайзияРоссия
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