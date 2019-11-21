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Песков: партия власти не может сменяться по принципу ротации

Партия власти определяется голосами избирателей, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Партия власти не может сменяться по принципу жесткой ротации, ее определяют голоса избирателей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя исследование ВЦИОМ, в котором отмечается, что чуть более половины опрошенных выступили за сменяемость партии власти в стране.

"Что касается сменяемости, она не может быть на принципах жесткого ротирования. Партия власти определяется голосами избирателей, и если за партию отдает свои голова большинство избирателей, то эта партия становится лидирующей", - сказал он.

Песков также подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит на съезде партии "Единой России" 23 ноября. "Президент действительно будет на съезде партии, он выступит", - сказал представитель Кремля, отказавшись анонсировать содержание предстоящего выступления Путина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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