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Медведев и президент Швейцарии отметили доброжелательность в отношениях двух стран

Российский премьер выразил надежду, что визит Ули Маурера в Москву придаст странам новый импульс для развития совместных проектов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Швейцарии Ули Маурер Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Швейцарии Ули Маурер
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером. Встреча прошла в Малом зале переговоров Дома правительства РФ. Медведев тепло приветствовал своего визави.

"Мы с вами встречались шесть лет назад, это было в Давосе в 2013 году, но время бежит вперед, вы снова исполняете эти обязанности", - сказал Медведев, добавив, что с теплотой вспоминает свои прежние визиты в Швейцарию. Он упомянул своей государственный визит в октябре 2009 года, а также свое посещение Швейцарии летом текущего года, когда он принимал участие в международных мероприятиях по линии Международной организации труда. "Я посмотрел целый ряд очень важных объектов", - добавил он.

Медведев подчеркнул, что российско-швейцарские двусторонние отношения носят взаимоуважительный характер. "Мы неплохо, как мне кажется, за эти годы научились учитывать взаимные интересы, и надеюсь, что ваш визит придаст дополнительный импульс развитию этих отношений в экономической сфере, в сфере различных гуманитарных проектов, и будет способствовать решению целого ряда иных вопросов, включая вопросы международной повестки дня", - заключил Медведев.

Маурер заверил главу российского правительства в том, что очень рад посетить РФ, так как "Россия пользуется очень большой симпатией в Швейцарии". "Я сам тоже очень с большой симпатией отношусь к России, я начал изучать Россию с литературы и музыки", - уточнил он. Маурер также заметил, что в свое время хоккей на льду также произвел на него большое впечатление.

По его оценке, двусторонние отношения развиваются успешно и впредь совместная работа и сотрудничество могут также укрепляться. "Наши взаимные отношения пронизывает доброжелательность друг к другу и это прекрасная основа для того, чтобы и дальше развивать их", - подытожил президент Швейцарии.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияШвейцария
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