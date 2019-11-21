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Власти Ставрополья продолжат избавляться от злоупотребивших полномочиями чиновников

Регион планирует закупить новые программы для профилактики подобных нарушений

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ставропольский край продолжит работу по самоочищению и ужесточению кадровой политики во властных структурах, сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве губернатор региона Владимир Владимиров.

После сентябрьских выборов губернатора бывший вице-премьер региона Ирина Кувалдина, в отношении которой возбуждено дело за злоупотребление полномочиями, не вошла в состав правительства. В октябре после проверок надзорных органов уволили замминистров физкультуры и спорта и сельского хозяйства. В ноябре свой пост покинул министр физкультуры и спорта Роман Марков, а также был уволен министр строительства и архитектуры Алексей Когарлыцкий, которого арестовали по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

"Так же будем увольнять, будут правоохранительные органы заниматься, будем пытаться самоочищением заниматься. <…> Надеюсь, что мы сможем улучшить ситуацию, власть должна быть авторитетной", - сказал Владимиров.

Губернатор отметил, что коррупционные скандалы влияют на отношение людей к власти. Регион планирует закупить новые программы для профилактики подобных нарушений. "Две программы, которые позволят нам гораздо жестче отслеживать и оценивать вопросы, связанные с предоставлением деклараций, указанием там имущества, доходов. В этом году, по-моему, 14 человек за нарушение декларативной политики в крае уволили, нужно усиливать эту профилактику", - отметил он.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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