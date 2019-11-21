Госдума разрешила врио глав регионов назначать новых членов Совета Федерации

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, позволяющий назначенному президентом РФ врио главы региона наделять полномочиями нового члена Совета Федерации в случае досрочного прекращения полномочий предыдущим представителем этого региона в верхней палате парламента.

Согласно тексту, сделать это нужно будет не позднее чем через 10 дней со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего члена СФ. В принятом законе уточняется, что кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации в таком случае может быть депутат законодательного (представительного) органа государственной власти соответствующего региона, отвечающий предусмотренным законом требованиям.

Если все депутаты заксобрания соответствующего субъекта РФ избраны по одномандатным избирательным округам, то депутат этого органа, наделенный полномочиями члена Совета Федерации, сможет совмещать осуществление полномочий сенатора и регионального депутата.

Еще одна новелла заключается в расширении перечня возможных кандидатур на пост сенатора для глав субъектов РФ или исполняющих их обязанности. "В изначальной редакции закона о порядке формирования СФ в статье 8 указано, если прекращаются полномочия представителя от исполнительной власти, то руководитель субъекта РФ назначает депутата от законодательного органа", - пояснил ТАСС один из авторов законопроекта, глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Теперь глава субъекта РФ при назначении нового сенатора от исполнительной власти в случае досрочного ухода из палаты предыдущего сможет "рассматривать кандидатуры депутатов Госдумы, лиц, которые в течение пяти лет имели опыт работы в определенных сферах, например, в органах внутренних дел, на дипломатической службе, лиц, имеющих воинское звание высшего офицера и так далее".

"Если в момент досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации до истечения его полномочий осталось менее трех месяцев, наделение полномочиями нового члена СФ не допускается", - уточнил Кутепов.