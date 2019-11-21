Россия и Япония будут поддерживать диалог по кибербезопасности на постоянной основе

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Участники российско-японских межведомственных консультаций по международной информационной безопасности (МИБ) обсудили вопросы взаимодействия на ключевых международных площадках и договорились продолжить диалог на постоянной основе. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося в среду в Токио третьего раунда консультаций по МИБ.

"Делегации подчеркнули необходимость развития международного сотрудничества в области МИБ на площадке ООН, - отметили в дипведомстве. - В ходе консультаций участники обменялись мнениями по актуальным вопросам развития двустороннего практического взаимодействия в данной области, а также координации позиций наших стран на ключевых международных площадках. В связи с этим делегации выразили готовность продолжать двусторонний межведомственный диалог по МИБ на постоянной основе".

"Россия и Япония обсудили широкий спектр вопросов: текущую ситуацию в информационном пространстве, развитие стратегий и политики двух стран, сотрудничество по безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ в многостороннем и региональном контексте, в том числе в ООН, ШОС, Региональном форуме АСЕАН по безопасности, - указывается в сообщении. - Стороны также обменялись мнениями по таким вопросам, как использование ИКТ в террористических и иных преступных целях и защита критической информационной инфраструктуры".

Российскую делегацию на встрече в Токио возглавил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских. В ее состав вошли эксперты МИД, Минобороны, Генеральной прокуратуры, ФСБ, ФСО и аппарата Совета безопасности.

Главой японской делегации выступил курирующий вопросы киберполитики посол по особым поручениям МИД Такэси Акахори. Японская делегация была представлена экспертами МИД, Национального центра по выработке стратегий в области кибербезопасности, Совета национальной безопасности, министерства внутренних дел и коммуникаций и Группы реагирования на компьютерные инциденты Японии.