Лавров 22 ноября проведет переговоры с главой МИД Японии в Нагое

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 ноября встретится с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях заседания глав МИД Группы двадцати в Нагое. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На полях [форума] у министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова запланирована серия двусторонних бесед с коллегами. Первая из них - это встреча с министром иностранных дел Японии, которая запланирована на 22 ноября. Состоятся российско-японские переговоры", - сказала она.

Дипломат добавила, что 23 ноября у главы МИД России запланированы двусторонние встречи с китайскими партнерами.

Япония в этом году председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, а встреча глав МИД пройдет 22-23 ноября в Нагое. Как ожидается, в ходе предстоящего заседания министры обсудят ряд тем, касающихся мировой торговли, а также развитие Африканского континента.

Встреча с главой МИД Исландии

26 ноября Лавров проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном.

"26 ноября состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Исландии, - сказала Захарова. - В ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств наших стран будет обсуждаться текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, возможность активизации взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарных сферах".

По словам Захаровой, стороны также обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня. "Особый акцент будет сделан на сотрудничестве по линии Арктического совета, который рассматривается и Россией, и Исландией как ключевая площадка для принятия коллективных решений по вопросам обеспечения устойчивого развития Арктики", - указала дипломат.

"Мы очень рассчитываем, что визит министра иностранных дел Исландии будет способствовать наращиванию поступательной динамики двустороннего сотрудничества и углублению диалога наших стран по региональной и международной проблематике", - заключила Захарова.

Встреча с замглавы МИД КНР

Министр иностранных дел России примет 25 ноября первого заместителя министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэна.

"25 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет первого заместителя министра иностранных дел КНР, - сказала она. - В этот же день состоятся консультации первого заместителя министра иностранных дел России господина [Владимира] Титова с китайским коллегой".

Захарова сообщила, что консультации с Лэ Юйчэном также проведут заместители министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и Андрей Руденко. "В ходе предстоящих контактов стороны обменяются мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений и путях дальнейшего углубления внешнеполитической координации России и Китая", - указала она.

Переговоры с главой МИД Непала

Лавров 25 ноября в Москве встретится с коллегой из Непала Прадипом Кумаром Гьявали.

"25 ноября по приглашению Сергея Лаврова Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Непала. В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, включая углубление политического диалога, наращивание сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях, в частности, в сфере туризма, а также совершенствование двусторонней договорно-правовой базы", - отметила Захарова.

"При обсуждении международной и региональной повесток дня особое внимание предполагается уделить углублению взаимодействия в международных организациях, прежде всего в ООН и ее специализированных учреждениях", - добавила дипломат.

Визит в Бишкек

Лавров примет участие 27 ноября в совместном заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в Бишкеке.

Захарова подчеркнула, что мероприятие будет проходить в преддверии запланированной на 28 ноября сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Под председательством министра иностранных дел Киргизской республики будут подведены итоги деятельности организации в межсессионный период за 2018-2019 годы. Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ. В формате совместного заседания планируется рассмотреть вопросы, которые выносятся на обсуждение Совета коллективной безопасности ОДКБ, включая заявление о совершенствовании взаимодействия, сотрудничества и укреплении международной и региональной безопасности, а также план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказала она.

По словам Захаровой, главы МИД стран - членов ОДКБ рассмотрят проект совместного заявления об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также "планируют принять перечень тем совместных заявлений в 2020 году".

Дипломат добавила, что в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ полномочия председателя Организации перейдут от Киргизии к РФ. "Предполагается, что глава МИД РФ Сергей Лавров проинформирует коллег о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в период российского председательства в этой структуре", - заключила она.