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Захарова: Россия призывает дать оценку действиям Латвии по блокировке российских каналов

Официальный представитель МИД РФ напомнила о свободе выражения мнения и равного доступа к информации

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия призывает международные структуры дать оценку действиям национального совета по электронным СМИ Латвии, который решил остановить трансляцию девяти русскоязычных телеканалов на территории республики. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные дискриминационные шаги латвийских властей против российских медиаресурсов, откровенные попытки зачистки информационного пространства от альтернативных, может быть и неугодных, точек зрения являются грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации, - сказала она. - Мы призываем к реакции профильные международные структуры и неправительственные организации".

В число запрещенных каналов вошли "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург - Пятый канал". Решение остановить их трансляцию латвийская сторона объяснила тем, что их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.

Теги
ЛатвияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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