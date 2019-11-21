Захарова назвала угрозы США Египту за покупку Су-35 примером агрессивного поведения

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проявлением агрессивного поведения угрозы США о применении санкций против Египта за приобретение российских истребителей.

"Мы обратили внимание на угрозы. Это прямые угрозы официальных лиц США ввести санкции против Египта за то, что он рассматривает возможность приобрести российские истребители Су-35. Это очень агрессивное поведение, это очередной пример такого агрессивного поведения", - сказала она в четверг на брифинге.

Захарова отметила, что США продвигают свои геополитические интересы путем навязывания другим странам готовых решений, а не на принципах свободной конкуренции. "Возможно, ответ в том, что конкуренцию это [американское] вооружение не выдержит", - добавила дипломат.

Расчеты в долларах

Дипломат отметила, что попытки США давить на другие страны, в том числе на Египет, заставляют мир задуматься о необходимости отказа от доллара.

"Как и наши египетские друзья, большинство партнеров России в мире предпочитает принимать самостоятельные решения. Они ориентируются на соотношение цены и качества", - сказала Захарова.

"Метод угроз себя, по-моему, дискредитировал полностью, в том числе благодаря соответствующему уровню исполнения этого номера США. Пытаясь давить на другие страны, США лишь подрывают их доверие к себе и заставляют мир в очередной раз задуматься о необходимости отказа от торговых расчетов в американских долларах", - пояснила она.

Дипломат напомнила, что Турция, являясь членом НАТО, сделала выбор в пользу российских С-400, несмотря на "все американские запугивания, выкручивания рук, угрозы".

"США изо всех сил стараются помешать развитию связей России с другими государствами. Когда провалилась концепция и попытка изоляции России, пришли к "плану Б" и начали просто мешать всеми доступными средствами, используя все инструменты и механизмы", - заключила она.