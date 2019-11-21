Захарова: правительство и оппозиция Венесуэлы продолжают диалог, несмотря на давление США

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Решение по урегулированию кризиса в Венесуэле должно быть найдено посредством продолжающегося диалога между правительством и оппозицией и без вмешательства извне. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание, что значительно снизилось количество митингующих со стороны оппозиции. Одновременно, несмотря на санкции и давление Вашингтона, продолжается диалог между правительством и оппозицией. Мы рады, что в регионе поддерживают эти усилия", - сказала она.

"В заявлении, которое было сделано по итогам заседания, отмечается необходимость нахождения мирного и демократического решения самими венесуэльцами", - отметила она, комментируя встречу, состоявшуюся 18 ноября в рамках механизма Монтевидео.

Захарова подчеркнула, что вызывает озабоченность "абсолютно необъективный подход" в освещении ситуации в Латинской Америке рядом западных СМИ. "Применительно к Венесуэле мы видим безапелляционные обвинения местных властей во всех грехах, при этом все это делается при тотальном замалчивании незаконных действий радикальной оппозиции, - подчеркнула она. - Абсолютно замалчивается прогресс в переговорах между правительством и оппозицией".

Ранее мексиканский МИД сообщил, что Мексика, Уругвай и страны КАРИКОМ подготовили дорожную карту по урегулированию ситуации в Венесуэле. Как говорится в заявлении дипведомства, документ основан на четырех этапах, которые были определены механизмом Монтевидео. Дорожную карту предполагается передать на рассмотрение различных венесуэльских политических деятелей, отметили в министерстве.