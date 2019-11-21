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Дума отклонила законопроект о реформировании государственного и муниципального контроля

Как указывается в документе, контрольными полномочиями наделялись бы федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов, а также органы МСУ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг на пленарном заседании отклонила принятый в феврале 2018 года в первом чтении правительственный законопроект о комплексном реформировании системы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в связи с ожидаемым внесением его новой версии.

Законопроект определял правовые и организационные основы системы госконтроля (надзора) и муниципального контроля в РФ, осуществляемого органами исполнительной власти и органами местного самоуправления (МСУ), а также общие принципы защиты прав граждан и организаций при осуществлении такого контроля.

Согласно тексту, контрольными полномочиями наделялись бы федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы МСУ. Возможность осуществлять такой контроль должен был получить Банк России, публично-правовые компании и государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, а также государственные учреждения в отдельных сферах деятельности.

"В процессе системной работы над законопроектом ко всем ее участникам пришло понимание необходимости существенной его переработки и целесообразности его обсуждения в новой, переработанной редакции, в значительной мере учитывающей высказанные в ходе работы замечания, предложения и поправки", - говорится в тексте заключения профильного комитета по контролю и регламенту.

"В связи с этим правительством РФ было запланировано внесение в конце 2019 года - начале 2020 года в Государственную думу пакета законопроектов, направленных на комплексное реформирование и совершенствование законодательства РФ о контрольно-надзорной деятельности; при этом первые два законопроекта (о системе контрольно-надзорной деятельности и о системе обязательных требований) могут быть внесены в Государственную думу сразу же, как только будет окончена работа над рассматриваемым законопроектом", - указано в документе.

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