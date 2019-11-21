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Акции протеста в Иране

Захарова: россиян нет среди пострадавших в ходе беспорядков в Иране

Официальный представитель МИД РФ сообщила также, что обстановка в стране постепенно нормализуется

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Информация о пострадавших во время беспорядков в Иране гражданах России не поступала. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы фиксируем, что обстановка постепенно нормализуется. Каких-либо сообщений о пострадавших российских гражданах, по крайней мере на данный момент, нам не поступало", - сказала она.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По сообщениям местных и западных СМИ, в ходе беспорядков погибли от десяти до сотни человек, многие пострадали.

Теги
ИранРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаАкции протеста в Иране
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