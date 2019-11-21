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Захарова: NYT извратила критику России в адрес ООН в области деконфликтинга

Официальный представитель МИД РФ также выразила сожаление в связи с тем, что издание не проводит расследований практически ежедневных атак, совершаемых террористами в Сирии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия отнюдь не препятствует совершенствованию механизма деконфликтинга, применяемого различными агентствами ООН в Сирии и других горячих точках. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в связи с публикацией в The New York Times статьи о том, что Москва якобы препятствует внутреннему расследованию ООН ударов по сирийским медицинским учреждениям.

По ее мнению, упомянутая статья является фейком и наглядным примером политизированного и непрофессионального журналистского расследования. "На самом деле, - отметила она, - внутренняя комиссия была создана генсеком ООН 1 августа не для установления вины, как хотелось бы [американским] журналистам. Задача этой комиссии - совершенствование применяемых различными агентствами ООН в зоне вооруженных конфликтов критериев проверки и идентификации объектов гражданской инфраструктуры. То есть речь идет о деконфликтинге".

"Этот механизм действительно далек от совершенства, - продолжила дипломат. - Это очевидно не только нам. Российские аргументы на сей счет были неоднократно озвучены в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, а также в ходе прямого общения с представителями СМИ. Никакого тайного давления или попыток увести работу экспертов в сторону нет, а есть прямая позиция государства, которая подкрепляется соответствующей аргументацией".

В этой связи официальный представитель дипведомства выразила сожаление в связи с тем, что The New York Times не проводит расследований практически ежедневных атак, совершаемых в Сирии террористами "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра") и боевиками солидаризирующихся с ними радикальных группировок. "Объектами этих атак становятся школы, медицинские учреждения, лагеря беженцев и другие объекты гражданской инфраструктуры", - добавила она.

"Видимо, это [американским журналистам] не интересно, потому что это не идет в русле тональности, задаваемой официозом, политическим истеблишментом в Вашингтоне", - резюмировала Захарова.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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