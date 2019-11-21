Аксенов прокомментировал претензии Украины по поводу возвращенных Россией кораблей

"Претензии Украины по поводу состояния возвращенных этой стране судов-нарушителей показывают уровень украинской политики… Одним словом, ниже ватерлинии. Жаль, видимо, судят по себе. Точнее, по тому, как они обращаются с судами под российским флагом, которые были захвачены в результате пиратских действий Украины", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

В ФСБ ранее заявили, что военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, были переданы Украине в нормальном состоянии.