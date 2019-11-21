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Аксенов прокомментировал претензии Украины по поводу возвращенных Россией кораблей

Глава Крыма отметил, что эти претензии "ниже ватерлинии"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Претензии Украины по поводу возвращенных Россией военных кораблей несостоятельны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Претензии Украины по поводу состояния возвращенных этой стране судов-нарушителей показывают уровень украинской политики… Одним словом, ниже ватерлинии. Жаль, видимо, судят по себе. Точнее, по тому, как они обращаются с судами под российским флагом, которые были захвачены в результате пиратских действий Украины", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

В ФСБ ранее заявили, что военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, были переданы Украине в нормальном состоянии.

Теги
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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