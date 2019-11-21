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Акции протеста в Иране

Захарова объяснила внутренние проблемы Ирана санкционным давлением США

По словам официального представителя российского МИД, американские санкции спровоцировали протестные акции

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Протестные акции в Иране, вызванные повышением цен на бензин, являются результатом санкционного давления Вашингтона на Тегеран. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все это было спровоцировано абсолютно незаконным и массированным санкционным давлением, которое Соединенные Штаты Америки оказывают на эту страну. И, в общем-то, из-за действий Вашингтона нарушаются и фундаментальные права человека, законные интересы населения Ирана на беспрепятственное получение продовольствия, медикаментов, всех видов необходимой продукции", - сказала она, комментируя решение руководства Ирана о повышении цен на бензин.

В МИД России также обратили внимание на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о поддержке иранского народа, отметила Захарова. "Это вызвало у нас недоумение, учитывая, что все, что вызывает недовольство или становится причиной тех процессов, которые проходят внутри Ирана, вызвано именно действиями США", - добавила она.

По мнению дипломата, США демонстрируют позицию "абсолютного лицемерия" в отношении Ирана. "Получается, что, с одной стороны, американцы поддерживают чаяния иранского народа, по крайней мере на словах, а с другой стороны, делают все возможное, чтобы именно население этой страны страдало и оказалось в максимально некомфортном положении", - пояснила Захарова.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива для большинства граждан страны. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. По данным телеканала Al Arabiya и ряда других арабских СМИ, власти Ирана 16 ноября в связи с протестами практически полностью отключили интернет в стране. В Вашингтоне осудили данное решение властей, а госсекретарь США Майкл Помпео 17 ноября обратился в своем Twitter к манифестантам со словами поддержки.

Теги
Захарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)Акции протеста в Иране
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