Российский посол назвал фейком статьи о связанной со спецслужбами РФ группе в Каталонии

МАДРИД, 21 ноября. /ТАСС/. Посол России в Испании Юрий Корчагин заявил, что возмущен публикациями в испанской газете El Pais о России, в том числе о существовании некой группы в Каталонии, которая якобы может быть связана с российскими спецслужбами.

В одной из статей El Pais утверждалось, что судья Национальной судебной коллегии Испании Мануэль Гарсиа-Кастельон начал расследование из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. В другом материале говорилось, что власти Испании отказываются от предложения России по созданию совместной группы для обеспечения безопасности в киберпространстве.

"Я прочел статьи Pais, в которых так или иначе содержатся фейковые новости в отношении России, и могу сказать, что моя реакция - это возмущение", - указал посол.

"Я читал публикации в газете Pais, меня не удивляет, что есть силы, которые хотят подорвать динамично позитивно вот уже пять веков развивающиеся дружественные двусторонние отношения между Россией и Испанией, - подчеркнул он. - Меня удивляет, как уважаемая газета идет на поводу у этих сил и фактически сотрудничает с ними, предоставляя свои страницы для разного рода ложных новостей". По его мнению, этому могут быть разные объяснения - может быть, газета теряет рейтинг и "так пытается заработать себе сомнительное внимание" или это "удачная операция тех деструктивных сил, которые пытаются разрушить" отношения РФ и Испании.

"Причем в газете вышло сразу несколько статей. Начинают писать о каком-то "отравленном предложении" России создать группу по кибербезопасности с испанцами, провести консультации, - сказал дипломат. - Ведь в 2017 году мы говорили об этом исключительно потому, что та же самая газета генерировала фиктивные новости о якобы российском вмешательстве в каталонский процесс. Именно для этого и было сделано предложение созвать экспертов, специалистов, чтобы они реально посмотрели, что за этим стоит".

"Я думаю, что как раз вот эти вот генераторы фейковых новостей настолько напуганы возможностью, что соберутся эксперты и выяснят, кто же на самом деле стоит за этим, что они пытаются заранее обвинить и российскую, и испанскую стороны, что они пытаются такую группу создать", - подчеркнул посол России в Мадриде.

Комментируя статью газеты о существовании некой группы, которая якобы может быть связана с российскими спецслужбами, Корчагин заявил: "Мы абсолютно не понимаем, о чем идет речь". "В медийном пространстве, особенно Западной Европы и США, циркулируют разного рода фантазии по поводу каких-то групп", - заключил он.

Развитие ситуации

"Я могу дать прогноз, как будет развиваться вот это генерирование фальшивых новостей и как будут действовать наши противники, - обратил внимание посол. - Сначала будут некоторое время публикации, а потом появятся те, кто начнет спрашивать у правительства Испании, почему оно молчит, когда мы тут "разоблачаем".

"Мне представляется, что испанцы, которые не страдают политической близорукостью, должны задуматься, что эта раскрутка может иметь не только внешнюю, но и внутреннюю проекцию", - уточнил Корчагин.

"Применительно к так называемому вмешательству, хотел бы напомнить об официальной позиции России, сформулированной в заявлении МИД еще в 2017 году, где сказано, что Министерство иностранных дел РФ, руководствуясь основополагающими принципами международного права, рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании, - напомнил дипломат. - Там также сказано, что Россия выражает надежду, что ситуация будет урегулирована через диалог строго в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании при соблюдении гарантий прав и свобод всех граждан этой страны".

Реакция МИД Испании

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель назвал "чистой выдумкой" сведения о том, что Мадрид якобы прекращает сотрудничество с Москвой в борьбе против дезинформации. "Все, что сказано в отношении министерства иностранных дел, является чистой выдумкой", - уточнил дипломат.

Что касается статьи о существовании какой-то группы, которая якобы могла действовать в Каталонии, Боррель уточнил, что "не имеет ни малейшего представления" о таких сведениях. Как передает агентство Europa Press, и.о. главы МИД Испании отметил, что не знает, является ли автор статьи так хорошо информирован, либо речь идет о "плоде его воображения".

Предложение России

В конце прошлого года глава МИД России Сергей Лавров по итогам визита в Мадрид заявил, что РФ предложила Испании создать совместную группу для обеспечения безопасности в киберпространстве. "Мне показалось, что наши испанские партнеры заинтересовались идеей создания двусторонней рабочей группы по взаимодействию в сфере обеспечения кибербезопасности", - сказал тогда министр на пресс-конференции с Боррелем.