Захарова назвала наглостью публикацию несуществующей статьи "Известий" в Ливии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Публикация в ливийском интернет-сегменте изображения несуществующей первой полосы газеты "Известия" с материалом о якобы проходящих тайных переговорах главы Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара - наглость и явный заказной фейк. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня был уникальный случай. Речь идет о том, что в ливийском медиапространстве появился материал с фотографией или скриншотом, который изображал первую страницу газеты "Известия". В этом материале, который получил действительно серьезную, к сожалению, медиараскрутку в ливийском сегменте интернета, говорилось о том, что якобы идут тайные переговоры Сараджа и Хафтара, - сказала дипломат. - Все это было обличено в статью, которую якобы опубликовало российское издание".

"Нам в ужасе позвонили представители издания, потому что такой наглости, такого явного заказного фейка, даже вот мы, кто с этим сталкивается каждый день, дезавуирует это, даже мы не видели", - указала Захарова.

Дипломат отметила, что это не просто искаженная или даже придуманная цитата, которая приписывается источнику. "Это, знаете, фейк про фейк", - сказала она.

Захарова продемонстрировала в виде слайда поддельное изображение газеты и сравнила его с настоящей версией в печатном формате от 21 ноября. "Вот как выглядит сегодняшняя газета "Известия". Мы ее специально достали, ничего общего нет, - сказала она. - В интернет-формате совершенно другая картинка".

Дипломат отметила, что данный случай дезинформации - конкретный пример того, как средства массовой информации используются в глобальной страшной информационной войне. "Это пойдет ярким примером в нашу рубрику публикаций, представляющих примеры дезинформации и фейков. Но, к сожалению, это вещь повсеместная и ежедневная", - добавила Захарова.