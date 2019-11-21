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Министром энергетики и промышленности Ставрополья назначен первый замглавы Шульженко

Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя ведомства

ПЯТИГОРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Первый замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко назначен главой министерства, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

Виталий Хоценко, который ранее возглавлял министерство, в сентябре ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы в федеральных органах власти.

"Губернатор Владимир Владимиров назначил на должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко, до настоящего времени занимавшего должность первого заместителя руководителя ведомства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, соответствующее распоряжение было подписано накануне.

Шульженко, который родился 25 декабря 1971 года в Светлограде, с 2001 года занимал руководящие должности в ГУП "Ставрополькоммунэлектро". С января 2014 года работал первым замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона. С 1 апреля 2015 года назначен первым замглавы министерства энергетики, промышленности и связи.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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