Министром энергетики и промышленности Ставрополья назначен первый замглавы Шульженко

ПЯТИГОРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Первый замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко назначен главой министерства, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

Виталий Хоценко, который ранее возглавлял министерство, в сентябре ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы в федеральных органах власти.

"Губернатор Владимир Владимиров назначил на должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко, до настоящего времени занимавшего должность первого заместителя руководителя ведомства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, соответствующее распоряжение было подписано накануне.

Шульженко, который родился 25 декабря 1971 года в Светлограде, с 2001 года занимал руководящие должности в ГУП "Ставрополькоммунэлектро". С января 2014 года работал первым замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона. С 1 апреля 2015 года назначен первым замглавы министерства энергетики, промышленности и связи.