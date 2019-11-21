Посольство России призвало политиков Эстонии отказаться от антироссийской риторики

ТАЛЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Отказ от постоянной антироссийской риторики и осознание реального положение дел эстонскими политиками позволит оздоровить отношения между Москвой и Таллином. Об этом говорится в распространенном в четверг в Facebook сообщении посольства РФ в Эстонии.

"В связи с периодически появляющимися высказываниями эстонских официальных лиц по поводу подготовки Россией "какой-то агрессии" и т. п. посольство хотело бы привлечь внимание к выступлению президента Российской Федерации Владимира Путина 20 ноября в Москве на XI инвестиционном форуме "Россия зовет!", где в присутствии многочисленных иностранных представителей предельно ясно было сказано, что Россия ни на кого не собирается нападать", - указывается в документе.

Посольство процитировало высказывание Путина: "Российская угроза - это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это. Это все имеет какие-то временные рамки, для всех это очевидно, для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно".

"Хотелось бы надеяться, что это станет столь же очевидным для тех в Эстонии, кто, пребывая в перманентном антироссийском угаре, не устает говорить об обратном, - резюмировали в диппредставительстве. - Осознание реального положения дел, к чему призывает глава российского государства, несомненно, способствовало бы оздоровлению атмосферы в российско-эстонских межгосударственных отношениях, что представляется на сегодняшний день крайне необходимым и в полной мере отвечало бы интересам народов наших обеих стран".