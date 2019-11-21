В МИД РФ рассказали о критической ситуации в языковой сфере для нацменьшинств Латвии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Международное правозащитное сообщество должно обратить внимание на "языковой террор", проводимый латвийскими властями в отношении национальных меньшинств. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД России в связи с отказом Конституционного суда Латвии удовлетворить иск о сохранении частных школ с преподаванием на русском языке.

"Это политически мотивированное решение лишает русскоязычных жителей Латвии последней возможности получать образование на родном языке, причем за свои собственные деньги, - подчеркивается в комментарии. - Проводимая латвийскими властями политика "языкового террора" неоднократно подвергалась предметной критике со стороны таких авторитетных международных организаций, как Совет Европы (СЕ) и ОБСЕ, в т. ч. их ведущих экспертов - комиссара по правам человека СЕ Дуньи Миятович и верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньера. Призываем международное правозащитное сообщество усилить воздействие на латвийские власти в условиях, когда в этой прибалтийской стране сложилась критическая для национальных меньшинств ситуация в языковой сфере".

В рамках реализуемой официальной Ригой так называемой образовательной реформы с 2021/22 учебного года преподавание во всех государственных школах будет окончательно переведено на латышский язык, и вот теперь Конституционный суд Латвии также признал законной ликвидацию и частных школ для национальных меньшинств.

В российском дипведомстве обратили внимание на то, что "подобная вопиющая дискриминация идет вразрез с обязательствами Латвии в рамках основополагающих международных правовых инструментов". Среди них Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Конвенция о правах ребенка 1989 года, Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 года.