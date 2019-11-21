{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД РФ рассказали о критической ситуации в языковой сфере для нацменьшинств Латвии

В российском дипведомстве указали, что такая политика лишает русскоязычных жителей республики последней возможности получать образование на родном языке

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Международное правозащитное сообщество должно обратить внимание на "языковой террор", проводимый латвийскими властями в отношении национальных меньшинств. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД России в связи с отказом Конституционного суда Латвии удовлетворить иск о сохранении частных школ с преподаванием на русском языке.

"Это политически мотивированное решение лишает русскоязычных жителей Латвии последней возможности получать образование на родном языке, причем за свои собственные деньги, - подчеркивается в комментарии. - Проводимая латвийскими властями политика "языкового террора" неоднократно подвергалась предметной критике со стороны таких авторитетных международных организаций, как Совет Европы (СЕ) и ОБСЕ, в т. ч. их ведущих экспертов - комиссара по правам человека СЕ Дуньи Миятович и верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньера. Призываем международное правозащитное сообщество усилить воздействие на латвийские власти в условиях, когда в этой прибалтийской стране сложилась критическая для национальных меньшинств ситуация в языковой сфере".

В рамках реализуемой официальной Ригой так называемой образовательной реформы с 2021/22 учебного года преподавание во всех государственных школах будет окончательно переведено на латышский язык, и вот теперь Конституционный суд Латвии также признал законной ликвидацию и частных школ для национальных меньшинств.

В российском дипведомстве обратили внимание на то, что "подобная вопиющая дискриминация идет вразрез с обязательствами Латвии в рамках основополагающих международных правовых инструментов". Среди них Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Конвенция о правах ребенка 1989 года, Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новый посол России в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон
До этого он занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС