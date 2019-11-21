Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на уголовное дело против Соловьева на Украине

ВЕНА, 21 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать на уголовное дела на Украине в отношении ведущего ВГТРК Владимира Соловьева.

По словам российского постпреда, открытие двух уголовных дел по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского телеведущего Владимира Соловьева, а также оскорбления и угрозы в его адрес со стороны украинского депутата создают опасный прецедент для действий радикалов и экстремистов в этой стране. "Они не могут трактоваться иначе как посягательство на жизнь и безопасность журналиста и членов его семьи. Призываем вас, господин Арлем Дезир, отреагировать на этот вопиющий случай", - сказал Лукашевич на заседании постсовета в Вене.

14 ноября Лукашевич обращал внимание ОБСЕ на дело в отношении Соловьева. Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" (лидер Петр Порошенко) Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины возбудила два уголовных дела в отношении Соловьева за "антиукраинские заявления".