{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия приветствует успешное проведение выборов в Белоруссии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия высоко оценивает успешное проведение парламентских выборов в Белоруссии, прошедших 17 ноября с соблюдением всех международных норм, и считает оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, зафиксировавшего нарушения при голосовании, необъективными. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Российская сторона приветствует успешное проведение в Беларуси парламентских выборов, которые прошли при полном уважении международных демократических стандартов, - отметили в министерстве. - Считаем оценки миссии под руководством БДИПЧ необъективными и политизированными".

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на уголовное дело против Соловьева на Украине
По словам российского постпреда, открытие уголовных дел, а также угрозы в адрес телеведущего создают опасный прецедент для действий радикалов и экстремистов в этой стране
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС