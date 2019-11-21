Россия приветствует успешное проведение выборов в Белоруссии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия высоко оценивает успешное проведение парламентских выборов в Белоруссии, прошедших 17 ноября с соблюдением всех международных норм, и считает оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, зафиксировавшего нарушения при голосовании, необъективными. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Российская сторона приветствует успешное проведение в Беларуси парламентских выборов, которые прошли при полном уважении международных демократических стандартов, - отметили в министерстве. - Считаем оценки миссии под руководством БДИПЧ необъективными и политизированными".