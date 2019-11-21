Посольство РФ: Россия и США намерены решать консульские вопросы на взаимоприемлемой основе

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Дипломаты России и США на консультациях в Вашингтоне по консульско-правовым вопросам подтвердили заинтересованность находить соответствующие решения на взаимоприемлемой основе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.

МИД РФ представлял директор Консульского департамента Иван Волынкин, США - помощник госсекретаря по консульским делам Карл Риш.

"Переговоры прошли в деловом, неконфронтационном ключе, - отметили в диппредставительстве. - С обеих сторон была подтверждена заинтересованность в поиске взаимоприемлемых решений по всем обсуждавшимся вопросам".