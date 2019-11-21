{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД: приглашение представителей "желтых жилетов" российским НПО не связано с позицией РФ

Ранее СМИ сообщили, что глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий якобы обращался в 2018 году в российские посольство, чтобы диппредставительство выдало визы активистам движения "желтые жилеты"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Приглашение трех представителей "желтых жилетов" для участия в мероприятиях "Российского фонда мира", по сообщениям СМИ имевшее место в 2018 году, никак не отражает позицию РФ в отношении движения. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Фонд мира является неправительственной организацией. Представители этой организации принимают активное участие в работе тех площадок, которые объединяют неправительственные организации, - сказала Захарова. - Каким образом привязывается деятельность неправительственных организаций к позиции государства, я не понимаю, мне кажется, это просто неверная трактовка реалий".

В понедельник российские СМИ сообщили о том, что глава комитета Госдумы по международным делам РФ Леонид Слуцкий якобы обращался в 2018 году в российские посольство, чтобы диппредставительство выдало визы активистам движения "желтые жилеты" и те могли принять участие в мероприятиях Фонда.

Первая волна протестов образовавшегося в соцсетях движения "желтых жилетов" захлестнула Францию 17 ноября 2018 года. Тогда число участников манифестаций по всей Франции составило 282 тыс. человек. 

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСлуцкий, Леонид Викторович
Реклама на ТАСС
Россия приветствует успешное проведение выборов в Белоруссии
МИД РФ заявил, что считает оценки миссии под руководством БДИПЧ необъективными и политизированными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС