МИД: приглашение представителей "желтых жилетов" российским НПО не связано с позицией РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Приглашение трех представителей "желтых жилетов" для участия в мероприятиях "Российского фонда мира", по сообщениям СМИ имевшее место в 2018 году, никак не отражает позицию РФ в отношении движения. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Фонд мира является неправительственной организацией. Представители этой организации принимают активное участие в работе тех площадок, которые объединяют неправительственные организации, - сказала Захарова. - Каким образом привязывается деятельность неправительственных организаций к позиции государства, я не понимаю, мне кажется, это просто неверная трактовка реалий".

В понедельник российские СМИ сообщили о том, что глава комитета Госдумы по международным делам РФ Леонид Слуцкий якобы обращался в 2018 году в российские посольство, чтобы диппредставительство выдало визы активистам движения "желтые жилеты" и те могли принять участие в мероприятиях Фонда.

Первая волна протестов образовавшегося в соцсетях движения "желтых жилетов" захлестнула Францию 17 ноября 2018 года. Тогда число участников манифестаций по всей Франции составило 282 тыс. человек.