Медведев обсудит с активом отделений "Единой России" работу партии на местах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в пятницу встретится с активом местных и первичных отделений партии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе единороссов, в преддверии съезда "Единой России", который пройдет в субботу, "Медведев проведет рабочую встречу с региональными представителями - депутатами фракций "Единой России" в региональных законодательных собраниях и местных советах, секретарями местных и первичных отделений партии".

По данным пресс-службы, "представители партии из регионов озвучат ряд инициатив, основанных на обращениях жителей, а также опыте работы представителей партии на местах".

Участие во встрече также примет секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Очередной, 19-й съезд "Единой России" состоится 23 ноября в Москве, он будет посвящен обсуждению электоральных вопросов. В преддверии партийного форума Медведев встречался с представителями "Молодой гвардии Единой России", обсуждал с партийцами и общественниками правозащитную деятельность единороссов.